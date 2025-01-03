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Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Söğüt ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ahmet K. (73) idaresindeki 11 TD 021 plakalı kamyonet, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Oluklu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan K.A.K. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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