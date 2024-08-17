Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Bilecik-Sakarya kara yolunda meydana gelen kazada, ev eşyası yüklü kamyonet devrildi ve sürücü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Barış Ş, idaresindeki ev eşyası yüklü 07 BAC 653 plakalı kamyonet, Bilecik- Sakarya kara yolunun Vezirhan beldesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Barış Ş. ile araçta bulunan Doğuş Ş. yaralandı. Kabinde sıkışan Doğuş Ş, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.