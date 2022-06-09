Kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı - Haberler

Kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı Kaza yerinden görüntü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza yerinden görüntü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Bozüyük-Bursa kara yolu Muratdere mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen iki araçtan 43 LN 165 plakalı minibüs, önünde seyreden 06 PGZ 83 plakalı kamyona çarptı. Minibüsteki 13 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, Bozüyük ve Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Minibüstekilerin, Bursa'daki hafızlık tespit sınavına katılmak üzere Kütahya'nın Gediz ilçesinden hareket ettiği, yaralılar arasında Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Sürücünün ağır yaralandığı, diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Güncel Haberler

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