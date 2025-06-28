Bilecik'te Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bariyere çarpan kamyonun sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Bekir Közoğlu (61) idaresindeki 42 AKV 424 plakalı kamyon, ilçede bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Ali (50) ile Ozan Yaprak (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Közoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Közoğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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