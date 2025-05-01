Bilecik'te Kamyon ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tunahan O. (35), idaresindeki 07 UF 255 plakalı kamyon Gümüşdere köyü yolunda Adem K. (45) yönetimindeki 26 ACH 848 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Adem K, hafif yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel