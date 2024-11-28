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Bilecik'te Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Bilecik'te Kamyon Devrildi: 3 Yaralı
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Bilecik'te bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcusu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Bilecik'te bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şaban P. (39) yönetimindeki tomruk yüklü 54 RG 625 plakalı kamyon, Vezirhan beldesi Ocaklar Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Şaban P. ile aynı araçta bulunan Ensar T. (23) ve İrfan B'nin (16) yaralandığı kaza yerine durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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