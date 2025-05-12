Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Bilecik'te Kamu Personeline Yapay Zeka Eğitimi

Bilecik'te Kamu Personeline Yapay Zeka Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliği, BEBKA destekleri altında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yapay zeka eğitimi düzenliyor. Eğitim, dijital dönüşüm ve verimlilik artırımı hedefli projeleri kapsıyor.

Bilecik Valiliği'nce, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik destekleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yapay zeka eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmenevinde düzenlenen eğitimde, "Kamu sektöründe dijital dönüşüm: Yeni model yapay zeka ve veri teknolojileri ile verimlilik ve rekabet gücü artışı" projesi çerçevesinde, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin dijital yeterliliklerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Eğitim programının, İSİAS Eğitim ve Danışmanlık tarafından yürütülen ve 36 saat sürecek şekilde planlanan eğitimlerde, iki ayrı gruptan toplam 40 kamu personeline 'Yapay zekaya giriş, veri madenciliği ve analizi, algoritmalar, makine öğrenmesi, otonom sistemler, yapay zeka politikaları ve uygulamaları" başlıkları altında teorik ve uygulamalı olarak bilgi aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında dijital dönüşüm süreçlerine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Söz konusu eğitim, tüm kamu kurumlarına yönelik olarak gerçekleştirilen ilk yapay zeka eğitimi olma özelliğini taşıyor ve ilimizin dijital dönüşüm sürecine güçlü bir ivme kazandırmayı vadediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.