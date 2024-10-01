Bilecik'te Kaldırım İşgali Yasaklandı
Pazaryeri Kaymakamlığı, ilçedeki iş yerlerinin önündeki kaldırım işgallerine karşı 1 Ekim itibarıyla yasak getirdi. Kurallara uymayan esnaflara idari para cezası uygulanacak.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma başlatıldı.
Pazaryeri Kaymakamlığı aldığı kararlar doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinin önüne kaldırımı işgal edecek her türlü eşyanın konulmasını 1 Ekim tarihi itibarıyla yasakladı.
İlçedeki esnafa 15 gün önce tebliğ edilen kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.