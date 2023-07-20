Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Ölen veya Yaralanan Olmadı

Bilecik'te seyir halindeki 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elen veya yaralanan olmadı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kazanın yaşandığı bölgede jandarma tarafından trafik kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı otomobiller kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.