Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık materyalleri dağıttı ve güçlü bir mesaj verdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sözer'in İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Atatürk Parkı'nda kurulan stantları ziyaret ettiği kaydedildi.

Vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık materyalleri sunulduğu belirtilen açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, farkındalığı artırmak ve güçlü bir mesaj vermek için buluştuklarını belirterek, kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
