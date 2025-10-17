Haberler

Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 1866 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1866 makaron ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. G.G. hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1866 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde G.G'ye ait eve ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1866 dolu ve boş makaron, 2 adet 50 mililitre aroma, 25 litre kapasiteli boş damıtım kovası ve hortumu ile 200 gram alkol yapımında kullanılan toz bulundu.

Operasyonda yakalanan G.G. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
