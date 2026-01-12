Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 11 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün mamulü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik araca operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 11 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
