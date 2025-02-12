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Bilecik'te Kaçak ve Sahte İçi Operasyonu

Bilecik'te Kaçak ve Sahte İçi Operasyonu
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kaçak ve sahte içki ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 12 litre etil alkol ve 4 litre menşei belirsiz alkol ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.

İl genelinde, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 12 litre etik alkol ve 4 litre menşei belirsiz alkol, ele geçirildi.

Sahte içki yapan ve kaçak alkol satan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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