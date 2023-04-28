Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 51 bin dolu makaron ele geçirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 51 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir evde arama yaptı.

Aramada, 2 bin 250 paketin içinde 51 bin dolu makaron ile 79 kartonda 15 bin 800 bandrolsüz makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.