Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 569 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 569 bin 926 makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve komandolar ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesine bağlı Poyra köyünde bir ikamet olmak üzere ilçe merkezinde de 2 iş yeri ve bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 569 bin 926 dolu ve boş makaron, 157 paket bandrolsüz sigara, 144 kilo 500 gram tütün, 70 sigara likiti ve 5 kilogram nargile tütünü ile 17 bin 200 kilitli poşet bulundu.

Operasyonda yakalanan N.B. ve A.D. hakkında işlem başlatıldı.