Haberler

Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 569 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 569 Bin Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 569 bin 926 makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 569 bin 926 makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve komandolar ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesine bağlı Poyra köyünde bir ikamet olmak üzere ilçe merkezinde de 2 iş yeri ve bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 569 bin 926 dolu ve boş makaron, 157 paket bandrolsüz sigara, 144 kilo 500 gram tütün, 70 sigara likiti ve 5 kilogram nargile tütünü ile 17 bin 200 kilitli poşet bulundu.

Operasyonda yakalanan N.B. ve A.D. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.