Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 94 bin 940 makaron ve 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent merkezinde ve Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 94 bin 940 dolu ve boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel