Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent merkezinde ve Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 94 bin 940 dolu ve boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.