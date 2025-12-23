Haberler

Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 94 bin 940 makaron ve 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent merkezinde ve Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 94 bin 940 dolu ve boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
