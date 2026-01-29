Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçakçılık faaliyetlerine karışan bir kişi gözaltına alınırken, evde 127 bin 800 makaron ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ile 17 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Alınan ihbar üzerine imalathane haline getirilmiş eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, 127 bin 800 makaron ile 17 kilogram tütün, profesyonel sigara sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

Suriye'de Kürtlerle ilgili devrim niteliğinde karar
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü