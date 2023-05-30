Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Bilecik'te kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giderek, zanlılar Z.Ç, K.D, Ö.A, H.A. ve B.D'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelerin yanı sıra kurusıkı tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.