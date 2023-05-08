Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Güncel Haberler
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzmeşe Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yapan H.Ş (62), N.S (55), A.Ş (36), Z.K (62) ve E.Ş'yi (18) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Zanlılara 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel