Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu zanlılar E.T, A.Ü. ve İ.Ü, jeneratör, karot makinesi, dedektör, kırıcı delici, matkap, 5 kilogram kaya kırıcı kimyasal, 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.