Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

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Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma sonucu Söğüt'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda, A.Ö. ve A.Y. suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte kazı esnasında kullanılan 28 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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