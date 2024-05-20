Bilecik'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Bilecik'te gümrük kaçağı cep telefonu ve aparatlarını sattığı öne sürülen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak telefon satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik kent merkezinde iki iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis, iş yerlerindeki aramalarda, 69 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İş yerlerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.