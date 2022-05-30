Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Arıcaklar köyünde telekomünikasyon firmasına ait kabloların çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen Ü.M, E.K. ve E.D, çalıntı kablolarla Sakarya'nın Geyve ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Telekomünikasyon Gölpazarı Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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