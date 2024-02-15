Bilecik'te Jandarma Trafik Timleri Dronlu Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Bilecik'te jandarma trafik timleri tarafından dronlar kullanılarak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te, jandarma trafik timlerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.