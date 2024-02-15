Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Jandarma Trafik Timleri Dronlu Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Güncelleme:

Bilecik'te jandarma trafik timleri tarafından dronlar kullanılarak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te, jandarma trafik timlerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bilecik Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title