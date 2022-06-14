Bilecik'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Bilecik'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bilecik'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla devam eden tören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajının okunmasıyla sona erdi.

Törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve askeri yetkililer hazır bulundu.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Jandarma Bilecik Güncel Haberler

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