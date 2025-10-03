Bilecik'te Jandarma Operasyonu: Kaçak Sigara ve Çay Ele Geçirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve asayiş komando ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında ilçeye bağlı Çaltı köyünde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1260 dolu makaron, 1000 boş makaron, 360 bandrolsuz sigara, 78 tütün sarma kağıdı ve 75 paket kaçak çay ile 770 pamuklu filtreli ağızlık bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.