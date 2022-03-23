Bilecik'te jandarma ekipleri "KADES" uygulamasını tanıttı - Haberler

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Bilecik'te jandarma ekipleri "KADES" uygulamasını tanıttı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te jandarma ekipleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Şube Müdürlüğü personelince İnhisar ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan çiftçi kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.

Çalışmada, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.

Kadına yönelik şiddet ve KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 39 çiftçi kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Çiftçi, Çocuk, KADES, Güncel, Haberler

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