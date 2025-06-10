Bilecik'te jandarma eğitim tatbikatı yaptı
Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.
Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.
Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından merkeze bağlı İlyasbey köyündeki eski Yarhisar Karakolu'nda senaryo gereği ihbar üzerine aranan şahsın binada saklandığını tespit edildi.
İz takip ve arama köpeğinin görev aldığı tatbikatta, şüpheli etkisiz hale getirildi.
Tatbikatın, personelin görev esnasında karşılaşabileceği farklı senaryolara hazırlıklı olması amacıyla planlandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel