Bilecik'te izinsiz kazı şüphelisi 3 kişi yakalandı

Bilecik'te define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Vezirhan beldesinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, zanlılar B.Y, S.Ö. ve R.D'yi suçüstü yakaladı. Bu kişilerin yanlarında dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.