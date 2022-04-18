Bilecik'te işçi ve personel taşıyan servis araçları denetlendi - Haberler

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Bilecik'te işçi ve personel taşıyan servis araçları denetlendi

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te işçi ve personel taşıyan servis araçları denetlendi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından işçi ve personel taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından işçi ve personel taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde devam eden sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarımsal faaliyetlerin başlaması nedeniyle servis taşımacılığı faaliyetlerinin yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, taşıma faaliyetlerini güvenli hale getirmek ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlenmek amacıyla jandarma trafik timleri ve paydaş kurumlarca denetim yapıldığı kaydedildi.

Denetimlerde yolcuların güvenliği için emniyet kemeri takmanın öneminin anlatıldığı kaydedilen açıklamada,"İcra edilen denetim ve kontrolde 94 personel ve işçi taşıyan servis aracı kontrol edilmiş, 1 servis aracına 427 lira trafik idari para cezası uygulanarak trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Sürücülerde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak" hissinin üst düzeyde tutulabilmesi için denetimlere devam edileceği kaydedildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Jandarma, Bilecik, işçi, Güncel, Haberler

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