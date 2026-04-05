Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Bozüyük ilçesinde elektrik direğine çıkan işçi, yüksek gerilim hattında kopan telleri onarırken akıma kapıldı ve direkten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Aksutekke köyünde elektrik direğine çıkan Mehmet Ali Ç, (37) yüksek gerilim hattında kopan telleri onardığı esnada akıma kapıldı.
Direkten düşen işçi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozüyük Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan