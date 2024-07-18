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Bilecik'te İş Yerinden Televizyon Çalan Zanlı Tutuklandı

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Bilecik'te bir iş yerinin önündeki televizyonu çaldığı öne sürülen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalınan televizyon ise sahibine teslim edildi.

Bilecik'te, bir iş yerinin önündeki televizyonu çaldığı öne sürülen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir elektronik tamirat dükkanının önünden televizyon çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan televizyon ise ekiplerce sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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