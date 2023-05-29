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Bilecik'te intihara teşebbüs eden şahıs çatıda kaldı

Bilecik'te intihara teşebbüs eden şahıs çatıda kaldı

Güncel Haberler

Bilecik merkezde 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Bahtiyar D., intihara teşebbüs etti. Olayı gören vatandaşlar ise sosyal medyalarından canlı yayın açarak yaşananları merakla izledi.

Bilecik'te 2 yıl önce de intihara teşebbüs eden şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıktı. Olayı gören vatandaşlar ise sosyal medyalarından canlı yayın açarak yaşananları merakla izledi.

Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Bahtiyar D., intihara teşebbüs etti. Eşinin kendisini 1 ay önce terk ettiğini söyleyen şahıs, olay yerine gelen polis memurlarından eşinin ve çocukların gelmesini istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı bina altına atlama yatağı açtı. İtfaiye aracının merdivenini çatıya uzatan ekipleri gören şahıs, kendini atmakla tehdit ederek, ekipleri aşağı indirdi. Başlayan sağanak yağışa rağmen çatıdan inmeyen şahıs, uzun uğraşlar sonrası aşağı indirildi. Çevredeki vatandaşlar ise sosyal medyalarından canlı yayın açarak yaşananları merakla izledi.

4 Kasım 2021 tarihinde de aynı cadde üzerinde inşaat halindeki binaya çıkan Bahtiyar D., kendisini ikna etmek isteyenlere yukarıdan parke taşı atmıştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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