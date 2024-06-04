Bilecik'te İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, afetlere karşı hazırlık, risklerin azaltılması ve afet anında yapılacak müdahaleler değerlendirildi.

Ayrıca, afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları belirlendi, müdahale süreçlerinin etkin yürütülmesine ilişkin planlamalar ve uygulamalar konuşuldu.