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Bilecik'te İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda, afetlere karşı hazırlık, risk azaltma ve müdahale süreçleri değerlendirildi.

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, afetlere karşı hazırlık, risklerin azaltılması ve afet anında yapılacak müdahaleler değerlendirildi.

Ayrıca, afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları belirlendi, müdahale süreçlerinin etkin yürütülmesine ilişkin planlamalar ve uygulamalar konuşuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Şefik Aygöl Bilecik Güvenlik Yaşam Politika Güncel Haberler

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