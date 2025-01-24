Bilecik'te İl Müftülüğü'nden Ara Tatil Kampı

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilkokul öğrencilerine yönelik ara tatil kampı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, kamp kapsamında Kur'an-ı Kerim öğretimi, sure ve duaların öğrenilmesi, cami gezisi gibi eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği bildirildi.

Çocuklar, manevi bilgilerini pekiştirmelerinin yanında keyifli vakit geçirdiği belirtilen açıklamada, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın öğrencilerle yakından ilgilendiği ve nasihatlerde bulunduğu kaydedildi.