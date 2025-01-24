Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Bilecik'te İl Müftülüğü'nden Ara Tatil Kampı

Bilecik'te İl Müftülüğü'nden Ara Tatil Kampı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ara tatil kampında, Kur'an-ı Kerim öğretimi ve eğitici etkinlikler gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilkokul öğrencilerine yönelik ara tatil kampı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, kamp kapsamında Kur'an-ı Kerim öğretimi, sure ve duaların öğrenilmesi, cami gezisi gibi eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği bildirildi.

Çocuklar, manevi bilgilerini pekiştirmelerinin yanında keyifli vakit geçirdiği belirtilen açıklamada, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın öğrencilerle yakından ilgilendiği ve nasihatlerde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
img

Terörist başı Öcalan neden "silah bırakma çağrısı" yapmadı?
img

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
img

Dervişoğlu ölüm tehdidinde bulunanları açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Bu kez Almanya'yı fethetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.