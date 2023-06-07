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Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Güncel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirildi.

Bilecik İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldığı toplantıda sunum yapılarak asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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