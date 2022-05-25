Bilecik'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Uğur Baklacı - Güncel
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Bilecik'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te aynı yöne seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te aynı yöne seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şehir merkezinden Gülümbe istikametine seyreden Serkan K. idaresindeki 16 AHV 310 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki 11 AAP 826 plakalı motosiklet, sanayi rampası mevkiinde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Bilecik, Polis, Güncel, Haberler

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