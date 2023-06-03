Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bilecik'te İki Motosiklet Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'te İki Motosiklet Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokağı'nda, Hakan Yaşar T'nin kullandığı 11 BA 509 plakalı motosiklet ile Erdinç G. yönetimindeki 11 AC 755 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletlerden birinde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Hakan Yaşar Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title