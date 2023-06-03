Bilecik'te İki Motosiklet Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokağı'nda, Hakan Yaşar T'nin kullandığı 11 BA 509 plakalı motosiklet ile Erdinç G. yönetimindeki 11 AC 755 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletlerden birinde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.