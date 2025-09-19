Bilecik'te İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

Bilecik'te iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunuslar Mahallesi'nde Sabri Gürleyik'e ait iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.