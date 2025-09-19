Haberler

Bilecik'te İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

Yunuslar Mahallesi'nde meydana gelen yangında, Sabri Gürleyik'e ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri, yangının bitişikteki evlere sıçramasını önledi.

Bilecik'te iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunuslar Mahallesi'nde Sabri Gürleyik'e ait iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
