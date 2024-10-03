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Bilecik'te İki Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te İki Firari Hükümlü Yakalandı
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Bilecik'te narkotik ekipleri bir hükümlüyü, diğer asayiş ekipleri ise dolandırıcılık suçundan aranan bir diğer şüpheliyi yakaladı. İşlemler devam ediyor.

Bilecik'te firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında bir kişinin "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 5,5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Bozüyük ilçesinde de asayiş ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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