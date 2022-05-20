Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı - Haberler

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Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı

Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Alican Turnagöl (52) idaresindeki 59 ABS 286 plakalı tır, Vezirhan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yan yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Turnagöl için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turnagöl'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük-Bursa kara yolundaki kazada ise Hakan Kaya (32) yönetimindeki 16 MBU 23 plakalı tır, Aksutekke köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki araziye devrildi.

Kazada hafif yaralanan Kaya, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Vezirhan, Sakarya, Bilecik, Güncel, Haberler

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