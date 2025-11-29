Bilecik'te İdare Mahkemesi Kurulmasına Karar Verildi
Adalet Bakanlığı, Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin Bilecik'in mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Bilecik'in mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel