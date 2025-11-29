Bilecik'te İdare Mahkemesi Kurulmasına Karar Verildi

Adalet Bakanlığınca Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Bilecik'in mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.