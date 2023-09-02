Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Bilecik'te gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 kişi ile 273 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, aranan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.