Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Bilecik'te gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 kişi ile 273 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, aranan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Bilecik'te, aranan kişilere ve araçlara yönelik "huzur ve güven uygulaması" yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesinde asayiş ve trafik uygulamalarında 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 kişi ile 273 aracın kontrol edildiği bildirildi.
Uygulamada, aranan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel