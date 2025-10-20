Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması: 115 Personel ile 18 Noktada Denetim
Bilecik'te gerçekleştirilen 'İl geneli huzur ve güven' uygulamasında 115 personel ile 18 noktada denetimler yapıldı. 7 bin 791 kişi GBT kontrolünden geçti, 1,409 araç denetlendi ve 49 iş yeri kontrol edildi.
Bilecik'te, 115 personelin katılımıyla dron ve köpek unsurlarının kullanıldığı "İl geneli huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda 18 noktada gerçekleştirilen uygulama kapsamında 7 bin 791 kişi Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabi tutuldu.
Toplam 115 personelin katıldığı çalışmada bin 409 araç denetlendi, 3 araç trafikten men edildi, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ise 49 iş yeri kontrol edildi.
Denetimlerde kokuya duyarlı narkotik köpekleri de yer aldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel