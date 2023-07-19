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Bilecik'te Hürriyet Mahallesinde Asfaltlama Çalışması Başladı

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Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler ve Hürriyet Mahallerinde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik'te alt yapı çalışmaları sona eren Hürriyet Mahallesinde asfaltlama çalışması başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler ve Hürriyet Mahallerinde altyapı çalışmaları sona ererken, mahalle sakinlerin heyecanla beklediği asfaltlama çalışmaları geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Mahallesinde başlamıştı. Bu mahallede işlerin sonuna gelmesinin ardından ekipler Hürriyet Mahallesine geçti. Burada ekiplerin asfaltlama çalışmalarını inceleyen Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Hürriyet Mahallesinde devam eden asfalt bakım-onarım çalışmalarımızı yerinde inceledim. Şehir merkezimiz genelinde üstyapı bakım-onarım çalışmalarımızı hızla gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Belediyesi Bahçelievler Hürriyet Bilecik Güncel Haberler

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