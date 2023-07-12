Bilecik'te hurda yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Bilecik-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, hurda yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mehmet K, yönetimindeki 11 AAT 612 plakalı hurda yüklü tır, Bilecik- Eskişehir kara yolunun tüneller mevkisinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpmanın etkisiyle tır, devrildi.
Kazada yaralanan Mehmet K, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel