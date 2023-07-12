Bilecik'te hurda yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Bilecik-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, hurda yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.