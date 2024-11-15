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Bilecik'te Hükümlü ve Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

Bilecik'te Hükümlü ve Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Ayrıca, otogarda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu bulunduran bir zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen kişinin "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" suçlarından 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bilecik'te otogarda bir otobüste yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Otogarı'nda yaptıkları uygulamada, İstanbul'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünde uygulama yaptı.

Şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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