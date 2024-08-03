Bilecik'te hükümlü çevreye ateş açtı, etkisiz hale getirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir binadan çevreye ve polislere ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi.

Türkmenbaşı Mahallesi Orhanbey Sokağı'nda gece bir apartmandan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Apartmanın giriş katından çevreye rastgele ateş açanın Mehmet K. (45) olduğunu belirleyen ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak bu kişiyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Ayrıca, diğer apartman sakinlerinin tahliyesi sağlandı.

Polisin saatler süren çalışmaları sonucu ikna edilemeyen Mehmet K, çevreye ve ekiplere ateş açmayı sürdürdü. Bunun üzerine Eskişehir'den özel harekat ekipleri de bölgeye çağrıldı.

Kapıların kilitli olması nedeniyle daireye giremeyen ekipler, camı kırarak girmeye çalıştı. Bu sırada evi yakmaya çalışan ve yaklaşık 6 saat teslim olmayan Mehmet K. tekrar ateş açtığı polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen Mehmet K'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.