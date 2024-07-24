Bilecik'te Hint keneviri yetiştiricileri tutuklandı
Bilecik'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, arazide ekilmiş 49 kök Hint keneviri ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı ve kenevirler imha edildi.
Bilecik'te arazide Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, araziye ekilmiş 49 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kenevirler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.