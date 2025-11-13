Bilecik'te Hijyen Kurallarına Uymayan Kasaba Ceza

Bilecik'te zabıta ekiplerince, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymadığını belirlenen kasaba idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı zabıta ekiplerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle kentteki pek çok noktada denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda ildeki bir kasabın denetlendiği kaydedilen açıklamada, uygunsuz şartlarda üretim yaptığı tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığı, cezanın miktarına belediye encümeninin karar vereceği duyuruldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, işletmenin mutfak ve üretim kısımlarında pek çok olumsuzlukla karşılaştıklarını ifade etti.

Bazı iş yerlerinin vitrinleri ile görünen alanları temiz olmasına rağmen görünmeyen kısımlarında pek çok uygunsuz durumun yaşandığını belirten Öndersev, vatandaşların gıda güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.