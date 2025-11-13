Haberler

Bilecik'te Hijyen Kurallarına Uymayan Kasaba Ceza

Güncelleme:
Bilecik'te zabıta ekipleri, gıda güvenliği kurallarına uymadığı belirlenen bir kasaba idari para cezası uyguladı. Denetimlerde birçok olumsuzluk tespit edildi.

Bilecik'te zabıta ekiplerince, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymadığını belirlenen kasaba idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı zabıta ekiplerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle kentteki pek çok noktada denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda ildeki bir kasabın denetlendiği kaydedilen açıklamada, uygunsuz şartlarda üretim yaptığı tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığı, cezanın miktarına belediye encümeninin karar vereceği duyuruldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, işletmenin mutfak ve üretim kısımlarında pek çok olumsuzlukla karşılaştıklarını ifade etti.

Bazı iş yerlerinin vitrinleri ile görünen alanları temiz olmasına rağmen görünmeyen kısımlarında pek çok uygunsuz durumun yaşandığını belirten Öndersev, vatandaşların gıda güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
